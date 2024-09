Ende 2023 hat die Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung (EKQMB) festgestellt, dass ein Grossteil der Gutachten der Firma Pmeda qualitativ ungenügend war. Können alle Betroffenen nun eine Neubeurteilung ihres IV-Entscheids verlangen?

Man muss unterscheiden: Bei den Fällen, die bei den IV-Stellen noch in Arbeit oder vor Gericht hängig sind, werden die Richter nun sehr genau hinschauen, ob es im Gutachten Ungereimtheiten gibt. Diese Gutachten dürften kaum mehr Beweiswert haben. Auch das Bundesgericht hat kürzlich in einem hängigen Fall so entschieden.