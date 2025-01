Luzius Hafen ist Anwalt und vertritt Betroffene in IV-Verfahren. Er begrüsst den Vorstoss. Das Bundesgericht habe vor ein paar Monaten ein wasserdichtes Revisionsgesuch gar nicht einmal angeschaut, erzählt er. Nur weil das mangelhafte Pmeda-Gutachten nicht in die von der EKQMB überprüfte Zeitspanne fiel. «Ein eklatantes Fehlurteil.» Für ihn ist darum klar: «Die einzige Möglichkeit ist jetzt noch, dass die Invalidenversicherung politisch gezwungen wird, Revisionen in den betreffenden Fällen vorzunehmen.»