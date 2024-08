Nach dem EGMR-Urteil passten einige Kantone ihre Gesetzgebung an, darunter Genf, Zug und Schwyz. Auch Basel-Stadt entschied sich für ein partielles Bettelverbot, gegen das aber Beschwerde eingereicht wurde. Im vergangenen Jahr kam das Bundesgericht zum Schluss, dass das Bettelverbot in Basler Parks nicht zulässig sei. Auch dürfen Bussen gegen still bettelnde Menschen nur dann verhängt werden, wenn mildere Massnahmen erfolglos geblieben sind (der Beobachter berichtete).