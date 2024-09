Eine Kundin hat eine Tasche bestellt, aber nie bezahlt: In solchen Fällen heuern Firmen regelmässig Inkassobüros an, um die offene Rechnung einzutreiben. Neben dem Preis für die Tasche verlangen die Geldeintreiber zusätzliche Beträge für Adressverifikationen, Bonitätsprüfungen – und einen sogenannten Verzugsschaden. Oft ist der Betrag so hoch, dass man sich damit zwei Taschen kaufen könnte.