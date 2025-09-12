Ist das Pilzesammeln immer erlaubt?

Nein. Nicht mit dem Korb auf die Jagd gehen dürfen Sie generell in Naturschutzgebieten. Zudem gibt es in vielen Kantonen Schonzeiten, in denen man die Finger von Pfifferling, Ritterling und Rübling lassen muss. So etwa jeweils vom 1. bis zum 10. des Monats in Zürich, Glarus oder Graubünden. Oder vom 1. bis zum 7. des Monats in den Kantonen Luzern oder Obwalden. In Freiburg oder dem Tessin ist es verboten, zwischen 20 Uhr und 7 Uhr Pilze zu sammeln. Eine Übersicht über die Bestimmungen finden Sie auf Vapko.ch.