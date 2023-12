Schlösser und Burgen über Generationen hinweg in der Familie weitergeben und verhindern, dass der Besitz abhandenkommt? Seit dem Mittelalter nichts leichter als das. Ländereien konnten in einem sogenannten Familienfideikommiss an die Familie gebunden werden. 1907 wurde dieses Rechtskonstrukt verboten, es galt als undemokratisch. Feudale Strukturen wurden damit aufrechterhalten.