Das können Angestellte tun: Minusstunden müssen Sie nicht akzeptieren. Bieten Sie weiterhin Ihre Arbeit an – am besten mit dem Musterbrief des Beobachters. Auch ein Blick ins Betreibungsregister kann sich nun lohnen. Hat die Firma offene Betreibungen? Wenden Sie sich dafür ans Betreibungsamt am Sitz Ihrer Arbeitgeberin.