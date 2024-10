Beispielsweise gelten unterschiedliche gesetzliche Anforderungen an die Lärmgrenzwerte je nach Alter der Fahrzeuge und Fahrzeugkategorie. Zudem fehlen Lärmanzeigen in den Fahrzeugen, so dass Fahrerinnen und Fahrer gar nicht erkennen können, wenn sie den Grenzwert überschreiten. Mit einem weiteren Pilotprojekt will der Bundesrat deshalb die Machbarkeit prüfen.