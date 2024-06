Auch weniger Medikamente in den Müll zu werfen, würde die Gesundheitskosten senken. Schätzungsweise zwei Milliarden Franken kostet die Verschwendung jährlich. Vor zwei Jahren hat deshalb die frühere Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel (AG) eine Motion eingereicht, die den Bundesrat damit beauftragt, Massnahmen dagegen vorzuschlagen. In der aktuellen Sommersession nahm der Nationalrat die Motion mit 170 Ja- zu 12 Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen an.