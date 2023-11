Eine Nachfrage am Institut für Rechtsmedizin der Uni Zürich zeigt ein anderes Bild. Im Einzugsgebiet des Instituts, das neun Kantone umfasst, konnten die Mitarbeitenden keine Häufung am Wochenende oder in den Sommermonaten erkennen. Anders als die Studie der Westschweizer Spitäler erfasst das Institut jedoch nur die Übergriffe, bei denen bereits bei der forensischen Untersuchung eine polizeiliche Anzeige vorliegt.