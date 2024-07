Die beiden Krankenkassen-Branchenverbände Santésuisse und Curafutura arbeiteten in der Folge mehrere Jahre an einer Vereinbarung. Diese legte die Regeln für die Versicherungsvermittler fest, definierte eine unabhängige Beschwerdestelle als Aufsichtsorgan und zurrte die Höhe der Provisionen für den Abschluss einer Grundversicherung bei 70 Franken fest. Bei den Zusatzversicherungen betrug das Maximum zwölf Monatsprämien. Die Vereinbarung trat Anfang 2021 in Kraft.