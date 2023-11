Nur schon der Weg vom Schlafzimmer in die Stube kann sich wie ein Marathonlauf anfühlen: Wer an Long Covid leidet, ist oft körperlich erschöpft. Das Erschöpfungssyndrom, auch Fatigue genannt, gilt laut der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als eines der typischen Symptome von Long Covid. Dabei ist nicht nur der Körper geschwächt, sondern auch der Geist.