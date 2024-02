25’000 Franken sollen Opfer von fragwürdigen Medikamentenversuchen erhalten, die in der psychiatrischen Klinik Münsterlingen TG während Jahrzehnten durchgeführt wurden. Der Kanton Thurgau hat in Verhandlungen mit Novartis erreicht, dass der Pharmakonzern sich mit vier Millionen an den Kosten beteiligt – «freiwillig», wie der Kanton in einer Medienmitteilung schreibt.