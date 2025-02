Also wenn beispielsweise eine Ärztin an einer Firma für Medikamenten-Versandhandel beteiligt ist. Und so indirekt ihr eigenes Einkommen steigert, je öfter sie bestimmte Medikamente verschreibt. Oder wenn eine Apotheke im Besitz eines Medikamenten-Grosshändlers ist und wirtschaftlich daran interessiert ist, möglichst viele (bestimmte) Medikamente zu verkaufen.