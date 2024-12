Viele der vom Urteil betroffenen Arztpraxen liegen an bester Lage, zum Beispiel am Zürcher Hauptbahnhof. Doch die Ärztegesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) hat die Krankenkassen aufgefordert, das Urteil einfach nicht umzusetzen. Sie würden sonst die Existenz der Praxen gefährden. Das ist befremdlich. In unserem Staat ist das Bundesgericht die oberste richterliche Instanz. Seine Entscheide ignorieren zu wollen, offenbart ein fragwürdiges Rechtsverständnis.