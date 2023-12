Was ist Endometriose?

Bei Endometriose wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, ausserhalb der Gebärmutter. Etwa an Eierstöcken, im Beckenraum, am Darm oder am Bauchfell. Dieses Gewebe wuchert, verklebt, entzündet sich und kann bluten. Zysten können richtiggehend mit dem Darm verwachsen und den Eileiter abtrennen. Mit fatalen Folgen: Fast die Hälfte aller Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch sind von der Krankheit betroffen.

Bis heute wird deren Ursache oft erst nach Jahren diagnostiziert. Manchmal nur zufälligerweise, etwa wenn eine Zyste operativ entfernt werden muss. Anders gesagt: Die medizinische Unwissenheit beeinträchtigt die Lebensqualität dieser Frauen. Ihre Klagen werden oft nicht ernst genommen, ihre Schmerzen werden von Ärzten und Gesundheitspersonal als «normale» Periodenschmerzen beurteilt, wie der Beobachter im Fall einer Betroffenen berichtete.