«Lückenlose Aufklärung» versprach André Zemp im August 2024. Der Spitalratspräsident des Unispitals Zürich (USZ) kündigte an, eine vom ehemaligen Bundesrichter Niklaus Oberholzer geführte unabhängige Kommission werde die Vorkommnisse an der Herzklinik des USZ untersuchen. Unter Klinikdirektor Francesco Maisano waren in der Zeit von 2016 bis 2020 am USZ 350 Patientinnen und Patienten im Zusammenhang mit einer Herzoperation gestorben. Gemessen am Euroscore, sind das ungewöhnlich viele. Der Euroscore ist ein Risikomodell, mit dem Sterbewahrscheinlichkeiten bei Operationen berechnet werden können.