«14 Tage Ayahuasca & Kulturreise zu den Tupi-Guarani in Brasilien» – so bewirbt ein Zürcher Lehrer auf einer Website namens Tupa.ch einen Trip in den brasilianischen Urwald. Flug, Hotel und Verpflegung sind im Einführungsangebot von 1150 Franken nicht inbegriffen, drei Ayahuasca-Trips hingegen schon.