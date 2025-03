Fleisch: Einfuhrvorschriften beachten

Wer ein Festmahl zubereiten und dafür schnell im grenznahen Ausland Rinderfilet kaufen will, darf nicht mehr als ein Kilo mitnehmen. Will man gleich noch die Getränke für den Apéro und die Beilagen einkaufen, darf man nicht mehr als 150 Franken pro Person ausgeben. Achtung auch beim Alkohol: Mehr als fünf Liter Wein, Sekt oder Bier und ein Liter Schnaps sind nicht erlaubt. Wenn der Besuch mehr essen oder trinken will, muss man die Ware beim Zoll anmelden und Zollabgaben sowie Mehrwertsteuer zahlen. Wer schmuggelt, macht sich strafbar und muss mit einer Busse oder Geldstrafe rechnen. Mit diesem Geld hätte man dann mehrere Chateaubriands servieren können.