1. Was sind Phthalate?

Phthalate sind chemische Stoffe, die eine in der Industrie sehr gefragte Eigenschaft aufweisen: Wenn man sie PVC (Plastik) beimischt, sorgen sie dafür, dass die Gegenstände weich werden und nicht verspröden. Deshalb enthalten beispielsweise Kunststoffböden oder Kabelisolationen häufig Phthalate. Problematisch ist, dass die Weichmacher im PVC nicht fest gebunden sind, sondern sich beim Kontakt mit Wasser oder Luft lösen.