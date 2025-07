Bis zu 72 Franken Zusatzkosten

Besonders Billigairlines sind in den letzten Jahren bei den erlaubten Grössen fürs Gepäck an Bord strikter geworden. So darf bei Easyjet nur noch ein Gepäckstück mit in die Kabine, das unter dem Vordersitz Platz hat. Grössere Koffer müssen dazugebucht werden, was laut Website ab Fr. 8.95 kosten.