Sobald man im Flugzeug ist, sollte man nicht unnötig im Gang rumstehen und mit der Flughafenbekanntschaft plaudern. Sondern sein Handgepäck in den Fächern über den Sitzen oder unter dem Vordersitz verstauen, den Flugmodus auf dem Smartphone aktivieren und sich auf seinen Platz setzen, damit man niemanden nervt und der Gang wieder frei ist. So können alle so rasch wie möglich boarden und der Flieger kann pünktlich starten.