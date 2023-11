Sandro Küng, Geschäftsleiter des Spielwaren Verbands, sieht das Problem vor allem bei der Plattformstruktur von Anbietern wie Aliexpress, Wish oder auch Temu und Shein. «Sie sehen sich als Marktplatz mit vielen kleinen Anbietern und stehlen sich so aus der Verantwortung. Dabei verdienen sie am Verkauf der Produkte Geld und müssen in die Pflicht genommen werden.»