2. Aufpreis gegenüber Deutschland lässt sich verkleinern

Klar ist: Wer den Schweizer Buchhandel unterstützen will, muss mehr bezahlen als bei Amazon.de. Wer seine Bücher nicht in Deutschland bestellen mag, muss sich fragen: Wie viel teurer darf das Einkaufen in der Schweiz sein? 26 Prozent mehr (Ex Libris) oder 56 Prozent mehr (Orell Füssli)?