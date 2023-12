Die Zahl der Paketdiebstähle hat sich seit 2019 verdreifacht. Das meldet die Axa-Versicherung in einer Mitteilung. Laut ihrer Schadenstatistik haben Paketdiebstähle seit Beginn der Pandemie um rund 200 Prozent zugenommen. Deutliche Anstiege in der Schadenstatistik habe es in den Jahren 2020 und 2022 gegeben, nämlich jeweils rund 50 Prozent. «Der erste Zuwachs dürfte mit dem Pandemiebeginn zusammenhängen, als Einkäufe vor Ort vermieden und ins Internet verlagert wurden. Damit waren mehr Pakete im Umlauf», sagt Stefan Müller, Leiter Schaden Sachversicherungen bei der Axa.