Coop-Kundendienst will Geld nicht zurückerstatten

Das Problem: Die Schokolade muss kühl und trocken gelagert werden. Einst gab es die mit Alkohol gefüllte Schoggi in vielen Filialen, darauf noch an Tankstellen-Shops, heute nur noch online. Der Schoggi-Produzent Villars teilte Daniel Traber mit, die Lagerung und der Transport seien in den heissen Sommermonaten besonders anspruchsvoll. Die süssen Produkte seien wohl während der Lieferung – oder bereits früher – nicht optimal gekühlt worden, so dass sich der Alkohol verflüchtigte.