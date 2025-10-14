3. Tax-free-Formular (Ausfuhrschein/Refund Cheque) bei Ausreise abstempeln lassen

Nun muss das Tax-free-Formular am Zoll des Ausreiselandes abgestempelt werden. Man kann zum nächstgelegenen Zollschalter gehen – mit den Einkäufen, der Quittung und einem amtlichen Ausweis. Bei der Ausreise mit Auto kommt es vor, dass der Zoll nicht besetzt ist. Oder im Zug findet keine Zollkontrolle statt. Weil die Vorgehensweisen für eine nachträgliche Beglaubigung der Ausfuhr von Land zu Land verschieden sind, setzt man sich am besten vorher mit dem zuständigen Zollamt in Verbindung (siehe Link unter «Ausländische Zollbehörden»). Oder man informiert sich direkt nach der Einreise bei Global Blue Schweiz.