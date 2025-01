Willi Bösch ist frustriert. Er hatte sich auf eine Fernreise mit seiner Frau gefreut und wollte sich im Ausland wie gewohnt auf die Prepaidkarte von Naka Mobile mit Sitz in Sirnach TG verlassen. Vergeblich, wie er Mitte Dezember 2024 feststellte: Das Internet ging nicht. Telefonieren auch nicht.



Auch die Homepage der Swiss Mobile – so der Name der SIM-Karte des Naka-Angebots – war nicht zu erreichen.