2. Bietet das Geschäft steuerfreien Einkauf an?

Nicht alle Läden tun das – sie sind auch nicht gesetzlich dazu verpflichtet. Am besten erkundigt man sich direkt im Geschäft. Ein gutes Zeichen sind das blau-weisse Logo von Global Blue sowie Tax-free-Aufkleber, die häufig beim Eingang oder an der Kasse angebracht sind. Nach dem Einkauf lässt man sich an der Kasse oder am Kundendienst eine Ausfuhrbescheinigung oder das Tax-free-Formular ausstellen – auch Refund Cheque genannt.