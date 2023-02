Schweizer Eurokonten sind oft zu teuer

Fast alle Kreditinstitute in der Schweiz bieten Konten und Kreditkarten in Euro an. Zwar entfällt auch hier der Fremdwährungszuschlag Sparen beim Auslandseinkauf Ein Bankkonto in Deutschland? . Das ist jedoch nur ein sparsamer Tropfen auf den teuren Stein. Je nach Kreditinstitut zahlen Sie bereits für jährliche Konto- und Kartenführungsgebühren gut und gerne 260 Euro. Schweizer Eurokonten eignen sich deswegen selten für sparsame Einkäufe in Deutschland. Gut zu wissen: Bei guten Beziehungen zu Ihrer Bank können Sie die Gebühren häufig senken. Fragen Sie Ihr Finanzinstitut nach möglichen Vergünstigungen.