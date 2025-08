Finn Berger ist genervt. Sein Umzug hat einen Drittel mehr gekostet als ursprünglich abgemacht – obwohl die Zügelfirma in der Offerte ein «Festpreis-Angebot» garantierte. Statt rund 2400 Franken für Umzug und Reinigung wollte die Firma am Ende rund 3200 Franken. Was lief schief?