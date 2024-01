Woran liegt das? Gemäss dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) sind die Zulassungskriterien für Pflanzenschutzmittel in den letzten zwei Jahrzehnten laufend strenger geworden. «Um Mensch, Tier und Umwelt besser zu schützen.» Viele ältere Wirkstoffe und Mittel erfüllen die Kriterien nicht mehr. «Die Bewilligungsinhaberinnen wollen teilweise den Aufwand für neue Studien nicht mehr tragen, darum dürfen die Pflanzenschutzmittel in der Folge nicht mehr verwendet werden» Verbotene Mittel Pestizide in jedem dritten Lebensmittel aus dem Ausland , so BLV-Sprecherin Tiziana Boebner. Gleichzeitig seien in den letzten Jahren neue Schaderreger aufgetreten.