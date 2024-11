6 bis 9 Prozent – so viel teurer ist der Quadratmeter Wohnung in der Stadt Zürich geworden in den letzten zwei Jahren. Das zeigt die Mietpreiserhebung vom März 2024.



Im Jahr 2022 kostete eine 3-Zimmer-Wohnung noch 1470 Franken, heute sind es 1578. Können Vermieterinnen oder Vermieter also einfach eine höhere Zahl in den Mietvertrag schreiben? Nein. Denn was man vertraglich abgemacht hat, gilt.



Die Miete erhöhen dürfen Eigentümerinnen nur in drei Fällen. Nämlich dann, wenn sich etwas geändert hat.