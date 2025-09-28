Die Abschaffung des Eigenmietwerts entlastet Gutbetuchte – zumindest zurzeit

Der Bund hat keine Zahlen zum Einkommen und Vermögen von Wohneigentümern und Mietenden. Die NZZ liess deshalb eine Auswertung für den Kanton Zürich machen. Ergebnis: Eigentümer haben mehr Vermögen und Einkommen als Mieterinnen. Die Auswertung stütze die These, «dass die Steuerreform in der Tendenz vor allem Entlastungen für Gutbetuchte bringt». Das gilt beim heutigen Zinsniveau. Steigt es jedoch auf etwa 3 Prozent, bedeutet die Reform, dass Eigentümer mehr Steuern zahlen müssen als im jetzigen System.