Um die Vermieter in die Pflicht zu nehmen, den Mietzins zu rechtfertigen, müssen Bewohner vor allem eines tun: das Verfahren in Gang bringen, und zwar innert 30 Tagen. Der Beobachter erklärt, was Sie dabei beachten müssen:



Die Frist beginnt am Tag, nachdem Sie die Wohnung übernommen haben, also den Schlüssel bekommen haben. Und nicht etwa dann, wenn man den Mietvertrag unterschreibt oder ab Vertragsbeginn.