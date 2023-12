Spezialität der Mietzinshölle Zürich

Das Erstaunliche: Die massiven Erhöhungen für Genossenschaftswohnungen sind eine Spezialität der Mietzinshölle Zürich. Im Kanton Luzern gebe es dieses Problem nicht, sagt Daniel Gähwiler vom Luzerner Mieterverband. Preissprünge wie in Zürich erwarte er in Luzern nicht, da Luzern keine eigenen Gesetze zur Kostenmiete erlassen habe. «Die Luzerner Wohnbaugenossenschaften dürfen die Miete nur dann erhöhen, wenn ihre tatsächlichen Kosten steigen. Einen Automatismus wie in Zürich mit der Bindung an den Gebäudeversicherungswert existiert nicht.» So ist es auch in den Kantonen Aargau oder Bern.