Die Immobilienberatungsfirma Wüest Partner schreibt in ihrem Immo-Monitoring, dass der starke Zuwachs an Wohngemeinschaften eher unfreiwillig passiere. Bei WG-Gründungen spielen besonders die steigenden Wohnkosten eine Rolle: Miete und Nebenkosten werden immer teurer. Wüest Partner erwartet bei den inserierten Mietpreisen für 2024 einen Anstieg um 3,8 Prozent.



Auch der begrenzte Wohnraum macht WGs attraktiv. Noch immer werde wegen der hohen Baupreise weniger gebaut, schreibt Wüest Partner. Das Angebot an Wohnungen ist und bleibt also knapp.