In der Asyldebatte beschäftigen die Gesundheitskosten von Asylbewerbern vor allem die rechtsbürgerlichen Kreise. Bislang gab es dazu keine Daten. Eine Aufschlüsselung der Statistik der obligatorischen Krankenversicherung nach Aufenthaltsstatus und Nationalität sei derzeit nicht möglich, antwortete der Bundesrat im August 2021 auf eine entsprechende Anfrage von SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi.



Nun hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) zum ersten Mal und exklusiv für den Beobachter Daten dazu bereitgestellt. Möglich wurde dies, weil der Krankenversicherer CSS seit Juni 2019 schweizweit alle asylsuchenden Personen, die sich in den Bundesasylzentren (BAZ) aufhalten, im Hausarztmodell in die obligatorische Krankenpflegeversicherung aufnimmt.