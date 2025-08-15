Danica Zurbriggen Lehner wollte nicht hinnehmen, dass der frühere CVP-Nationalrat Yannick Buttet indirekt Chef jener Frau wurde, die er sexuell belästigt hatte. Sie machte die unrühmliche Wahl Buttets zum neuen Präsidenten der Walliser Tourismuskammer über die sozialen Medien publik. Gemeinsam mit dem Feministischen Kollektiv und der Gewerkschaft Unia sorgte sie für eine breite Protestwelle, die schliesslich zum Rücktritt von Buttet führte.

Für ihre öffentliche Kritik an der fragwürdigen Wahl ist sie in diesem Jahr für den Prix Courage des Beobachters nominiert, der inspirierende Persönlichkeiten für ihren Mut und ihr Engagement auszeichnet.

Im Beobachter-Podcast mit Chefredaktor Dominique Strebel und Redaktor Otto Hostettler spricht die Zermatterin Danica Zurbriggen über ihre Motivation und ihre Erfahrungen rund um die fragwürdige Wahl. 

Artikel zum Thema:

Die Onlinepetition:

 

#Beobachter Radar

Über den Podcast «Beobachter Radar»

Logo Beobachter Podcast RadarHart an der Sache, nah an den Menschen: Im Podcast «Beobachter Radar» greifen Redaktorin Jasmine Helbling und Chefredaktor Dominique Strebel alle zwei Wochen ein spannendes Thema auf.

Gemeinsam mit Fachpersonen, Journalisten und Protagonistinnen erörtern sie Hintergründe zu Recherchen, erzählen Geschichten von Gaunern und Heldinnen und haken nach, wenn es um Recht und Gerechtigkeit geht. Dabei begegnen sie inspirierenden Persönlichkeiten, zeigen Missstände auf und liefern Tipps, wie Sie fiesen Konsumfallen und juristischen Stolperdrähten entgehen.

