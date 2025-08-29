Schon als kleines Kind wurde Kurt Erni von seiner Mutter gequält. Im Podcast berichtet er von schlimmen Erinnerungen: Sie verbrannte seine Hände, sperrte ihn ein und liess ihn hungern. Sie nannte ihn ein Nichts und sagte, er tauge höchstens zum Verbrecher. Doch Kurt Erni schlug einen anderen Weg ein. Er wurde Koch, dann Polizist und später Chef des Stadtzürcher Bestattungs- und Friedhofamts.

Mit 50 holte ihn die Vergangenheit ein. Auf einen Zusammenbruch folgten Klinikaufenthalte, Medikamente, jahrelange Therapie. Dann entschloss er sich für den Schritt an die Öffentlichkeit. Er schrieb ein Buch über seine Kindheit – und ein Tabu: Auch Frauen können gewalttätig sein. Und Mütter können Täterinnen werden. Für seinen Mut, das Schweigen zu brechen, ist Kurt Erni für den Prix Courage 2025 nominiert.

Im Beobachter-Podcast unterhält sich Kurt Erni mit Moderatorin Jasmine Helbling und Journalistin Birthe Homann. 

