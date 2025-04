Aber ist es so ideal, wie es klingt? Was, wenn der Mental Load an einer Person hängen bleibt? Oder wenn das Kind unter dem Wechsel leidet? Ein Podcast über Chancen und Tücken der alternierenden Obhut – und darüber, wie sie wirklich gelingt. Mit Jasmine Helbling (Moderation), Julia Panknin (Referentin, Beraterin und Gründerin der Community Mamibrennt) und Karin von Flüe (Autorin und Beobachter-Rechtsexpertin).