Der Sohn bekommt Krebs, die Mutter kämpft mit dem Sozialamt
Als ihr Sohn an Krebs erkrankt, verliert eine Mutter komplett den Halt im Leben. Doch die 34-Jährige rafft sich wieder auf – und stellt sich gegen die Behörden.
Veröffentlicht am 19. September 2025 - 08:32 Uhr
Als bei ihrem Sohn Jamie ein Hirntumor diagnostiziert wird, verliert Elena Morvain, 34, den Boden unter den Füssen. Sie pflegt den Neunjährigen zu Hause, trägt ihn durch mühsame Therapien und gerät gleichzeitig selbst in eine Spirale aus Rückschlägen.
Schon zuvor war ihr Leben von Brüchen gezeichnet: eine gewalttätige Mutter, frühe Selbstverletzungen, Alkohol, gescheiterte Jobs in der Gastronomie, der Konkurs ihres Restaurants. Nach Jamies Erkrankung muss sie Sozialhilfe beantragen. Doch der Kontakt mit dem Amt eskaliert: Abzüge wegen einer «zu teuren» Wohnung, gestrichene Alimente, Misstrauen gegenüber ihren Plänen. Morvain fühlt sich nicht als Mensch gesehen, sondern als Akte im System – und beginnt zu kämpfen.
«Der Sohn bekommt Krebs, die Mutter kämpft mit dem Sozialamt» ist die neuste Folge unserer Podcast-Reihe «Der Fall». Moderator Eric Facon spricht mit Autor Peter Aeschlimann und Rechtsexpertin Katharina Siegrist über die Hintergründe.
Der Podcast «Der Fall» lehnt sich an die gleichnamige Beobachter-Rubrik an. Gastgeber Eric Facon unterhält sich darin mit den Autorinnen und Autoren über die bewegenden Geschichten: über einen Konflikt in der Nachbarschaft etwa, der wegen einer vermuteten Überwachungskamera eskaliert. Oder über einen Flüchtling, der gebüsst wurde, weil er keinen Ausweis hatte.
Der Podcast ist nicht einfach eine vorgelesene Version des Heftformats. Er beleuchtet die Hintergründe und Fragen, mit denen die Schreibenden konfrontiert waren. Im Gespräch mit Eric Facon erzählen sie auch, wie sie zu den Geschichten kamen, über Schwierigkeiten bei der Recherche oder wie die Geschichte weiterging, nachdem sie im Beobachter erschienen war. In jeder Folge erklärt zudem eine Rechtsberaterin – Katharina Siegrist oder Katrin Reichmuth – juristische Fragen rund um die Fälle und ordnet sie rechtlich ein.
Verantwortlich für den Podcast ist der Journalist Eric Facon, eine bekannte Stimme von Radio SRF. Er war mehrfach auf der Shortlist für den «Kulturjournalisten des Jahres». Nun hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht – unter anderem mit dem «Kulturstammtisch», einer Diskussionsrunde, für die er seit 2008 verantwortlich zeichnet, oder dem Hörstück «D Rosmarie und mir» über den bekannten Song von Polo Hofers Band Rumpelstilz.
