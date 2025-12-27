Geheime Casino-Dokumente enthüllen fragwürdigen Spielerschutz
Schutzkonzepte, die nicht schützen: Eine Pflegerin konnte beim Grand Casino Baden online ihren ganzen Jahreslohn verspielen. Im Podcast erfahren Sie Details zur Beobachter-Recherche.
Der Beobachter konnte erstmals interne Schutzkonzepte von Jackpots.ch einsehen, dem Online-Portal des Grand Casinos Baden. Die Konzepte liessen zu, dass eine Pflegerin während der Corona-Pandemie ihren Jahreslohn verspielte. Sie erlauben auch, dass jemand 24’000 Franken an einem einzigen Tag verliert. Und das, obwohl die 15 Schweizer Casinos und ihre 10 Online-Plattformen gesetzlich dazu verpflichtet sind, Spielende vor «exzessivem» Gambling zu schützen.
Für die betroffene Spielerin hatte der fehlende Schutz gravierende Auswirkungen: «Ich habe über zehn Kilo an Gewicht verloren, habe Schlafstörungen, Depressionen, Konzentrationsstörungen, weil ich nur noch die Slots im Kopf hatte. Mein Leben ist RUINIERT.» Und sie fragt sich: «Wie kann es sein, dass mich niemand stoppte?»
Und sie ist kein Einzelfall. Der Bruttospielertrag von legalen Schweizer Online-Casinos stieg 2021 um 25 Prozent auf 234 Millionen Franken an. Eine Studie von Sucht Schweiz zeigt zudem, dass sich während der Pandemie der Anteil Spielsüchtiger mehr als verdoppelte.
«Geheime Casino-Dokumente enthüllen fragwürdigen Spielerschutz» ist die neuste Folge unserer Podcast-Reihe «Der Fall». Moderator Eric Facon spricht mit Autor Lukas Lippert und Rechtsexpertin Katharina Siegrist über die Hintergründe der Casino-Recherche.
Der Podcast «Der Fall» lehnt sich an die gleichnamige Beobachter-Rubrik an. Gastgeber Eric Facon unterhält sich darin mit den Autorinnen und Autoren über die bewegenden Geschichten: über einen Konflikt in der Nachbarschaft etwa, der wegen einer vermuteten Überwachungskamera eskaliert. Oder über einen Flüchtling, der gebüsst wurde, weil er keinen Ausweis hatte.
Der Podcast ist nicht einfach eine vorgelesene Version des Heftformats. Er beleuchtet die Hintergründe und Fragen, mit denen die Schreibenden konfrontiert waren. Im Gespräch mit Eric Facon erzählen sie auch, wie sie zu den Geschichten kamen, über Schwierigkeiten bei der Recherche oder wie die Geschichte weiterging, nachdem sie im Beobachter erschienen war. In jeder Folge erklärt zudem eine Rechtsberaterin – Katharina Siegrist oder Katrin Reichmuth – juristische Fragen rund um die Fälle und ordnet sie rechtlich ein.
Verantwortlich für den Podcast ist der Journalist Eric Facon, eine bekannte Stimme von Radio SRF. Er war mehrfach auf der Shortlist für den «Kulturjournalisten des Jahres». Nun hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht – unter anderem mit dem «Kulturstammtisch», einer Diskussionsrunde, für die er seit 2008 verantwortlich zeichnet, oder dem Hörstück «D Rosmarie und mir» über den bekannten Song von Polo Hofers Band Rumpelstilz.
Den Beobachter-Podcast «Der Fall» finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.
Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.