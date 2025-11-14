Die brisante Namensverwechslung
Eine Schweizer Firma weigerte sich, einen unbescholtenen Bürger aus dem Toggenburg zu beliefern – wegen seines Namens. Die US-Sanktionsbehörde nimmt solche Verwechslungen bewusst in Kauf.
Die Geschichte begann damit, dass der 36-jährige Bruno Koller aus dem Toggenburg zunächst keine Bezahlung für seinen an die Migros verkauften Muni erhielt. Kurz darauf wurde ihm dann eine bei einem Schweizer Onlinehändler bestellte Gefriertruhe nicht geliefert. Die Schweizer Speditionsfirma Sieber verweigerte die Zustellung mit der Begründung, Koller stehe auf der US-Sanktionsliste.
Koller fand heraus – auch mit Hilfe eines Beobachter-Artikels –, dass seit dem 24. Februar 2023 ein anderer Bruno Koller, rund 40 Jahre älter als er, sanktioniert ist – angeblich wegen Unterstützung russischer Geheimdienste. Recherchen zeigen: Das ist kein Einzelfall. Die USA nehmen solche Verwechslungen bewusst in Kauf.
«Die brisante Namensverwechslung» ist die neuste Folge unserer Podcast-Reihe «Der Fall». Moderator Eric Facon spricht mit Autor Lukas Lippert und Rechtsexpertin Katharina Siegrist über die Hintergründe.
Der Podcast «Der Fall» lehnt sich an die gleichnamige Beobachter-Rubrik an. Gastgeber Eric Facon unterhält sich darin mit den Autorinnen und Autoren über die bewegenden Geschichten: über einen Konflikt in der Nachbarschaft etwa, der wegen einer vermuteten Überwachungskamera eskaliert. Oder über einen Flüchtling, der gebüsst wurde, weil er keinen Ausweis hatte.
Der Podcast ist nicht einfach eine vorgelesene Version des Heftformats. Er beleuchtet die Hintergründe und Fragen, mit denen die Schreibenden konfrontiert waren. Im Gespräch mit Eric Facon erzählen sie auch, wie sie zu den Geschichten kamen, über Schwierigkeiten bei der Recherche oder wie die Geschichte weiterging, nachdem sie im Beobachter erschienen war. In jeder Folge erklärt zudem eine Rechtsberaterin – Katharina Siegrist oder Katrin Reichmuth – juristische Fragen rund um die Fälle und ordnet sie rechtlich ein.
Verantwortlich für den Podcast ist der Journalist Eric Facon, eine bekannte Stimme von Radio SRF. Er war mehrfach auf der Shortlist für den «Kulturjournalisten des Jahres». Nun hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht – unter anderem mit dem «Kulturstammtisch», einer Diskussionsrunde, für die er seit 2008 verantwortlich zeichnet, oder dem Hörstück «D Rosmarie und mir» über den bekannten Song von Polo Hofers Band Rumpelstilz.
Den Beobachter-Podcast «Der Fall» finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
