Influencerinnen kämpfen gegen Deepfakes – nominiert für den Prix Courage
Fünf Influencerinnen erstatten Anzeige gegen Männer, die Deepfakes von ihnen erstellt haben. Trotz geringer Chance auf ernsthafte Konsequenzen für die Täter. Dafür sind Agnes, Faye, Nathi, Alisha und Franny für den Prix Courage nominiert.
Mehrere Influencerinnen haben Anzeige erstattet, weil Nutzer pornografische Deepfakes von ihnen erstellt haben. Fünf von ihnen sind an die Öffentlichkeit getreten, um auf den systematischen Missbrauch durch gefälschte Bilder und Videos hinzuweisen. Sie heissen Alisha, Faye, Franny, Nathi und Agnes.
Der «Tages-Anzeiger» hatte die Deepfakes in einer Recherche identifiziert. Diese hatten unbekannte Nutzer mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt und in Telegram- oder Reddit-Foren hochgeladen. Im Artikel wird aufgedeckt, dass unter den Betroffenen dieser gefälschten Fotos und Videos mindestens 14 Schweizer Frauen sind. Acht von ihnen wehrten sich und erstatteten Anzeige wegen Identitätsmissbrauchs und Ehrverletzung.
«Bevor ich betroffen war, wusste ich selbst nicht, was Deepfakes sind. Über das Thema muss viel mehr gesprochen werden!», sagt Faye. Im Beobachter-Podcast unterhält sie sich mit Moderatorin Jasmine Helbling und Beobachter-Redaktorin Caroline Freigang.
Der Podcast «Der Fall» lehnt sich an die gleichnamige Beobachter-Rubrik an. Gastgeber Eric Facon und Gastgeberin Jasmine Helbling unterhalten sich darin mit den Autorinnen und Autoren über die bewegenden Geschichten: über einen Konflikt in der Nachbarschaft etwa, der wegen einer vermuteten Überwachungskamera eskaliert. Oder über einen Flüchtling, der gebüsst wurde, weil er keinen Ausweis hatte.
Der Podcast ist nicht einfach eine vorgelesene Version des Heftformats. Er beleuchtet die Hintergründe und Fragen, mit denen die Schreibenden konfrontiert waren. Im Gespräch mit Eric Facon oder Jasmine Helbling erzählen sie auch, wie sie zu den Geschichten kamen, über Schwierigkeiten bei der Recherche oder wie die Geschichte weiterging, nachdem sie im Beobachter erschienen war. In jeder Folge erklärt zudem eine unserer Rechtsberaterinnen juristische Fragen rund um die Fälle und ordnet sie rechtlich ein.
Verantwortlich für den Podcast ist der Journalist Eric Facon, eine bekannte Stimme von Radio SRF. Er war mehrfach auf der Shortlist für den «Kulturjournalisten des Jahres». Nun hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht – unter anderem mit dem «Kulturstammtisch», einer Diskussionsrunde, für die er seit 2008 verantwortlich zeichnet, oder dem Hörstück «D Rosmarie und mir» über den bekannten Song von Polo Hofers Band Rumpelstilz.
Den Beobachter-Podcast «Der Fall» finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.