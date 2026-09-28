Wie ein Rentner-Paar 400’000 Franken an Betrüger verliert
Ein 80-Jähriger aus Wil SG verlor alles im Glauben an ein riesiges Erbe. Zusammen mit seiner Frau muss er nun mit knapp 2000 Franken im Monat überleben.
Ein 80-Jähriger aus Wil SG hofft auf das grosse Erbe – und verliert alles. Vor vier Jahren vertraut Kurt Nüssli einem angeblichen Notar aus Frankreich, der ihm ein Millionenvermögen einer Fremden verspricht. Die Gier macht ihn blind, die Falle schnappt zu. Vom gehobenen Mittelstand bleiben dem Ehepaar heute knapp 2000 Franken im Monat. Wie konnte es dazu kommen?
«Rentner-Paar verliert 400’000 Franken» ist die neuste Folge unserer Podcast-Reihe «Der Fall». Moderator Eric Facon spricht mit Autorin Birthe Homann und Rechtsexpertin Katharina Siegrist über die Hintergründe.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 25. September 2026 veröffentlicht.
Der Podcast «Der Fall» lehnt sich an die gleichnamige Beobachter-Rubrik an. Gastgeber Eric Facon und Gastgeberin Jasmine Helbling unterhalten sich darin mit den Autorinnen und Autoren über die bewegenden Geschichten: über einen Konflikt in der Nachbarschaft etwa, der wegen einer vermuteten Überwachungskamera eskaliert. Oder über einen Flüchtling, der gebüsst wurde, weil er keinen Ausweis hatte.
Der Podcast ist nicht einfach eine vorgelesene Version des Heftformats. Er beleuchtet die Hintergründe und Fragen, mit denen die Schreibenden konfrontiert waren. Im Gespräch mit Eric Facon oder Jasmine Helbling erzählen sie auch, wie sie zu den Geschichten kamen, über Schwierigkeiten bei der Recherche oder wie die Geschichte weiterging, nachdem sie im Beobachter erschienen war. In jeder Folge erklärt zudem eine unserer Rechtsberaterinnen juristische Fragen rund um die Fälle und ordnet sie rechtlich ein.
Verantwortlich für den Podcast ist der Journalist Eric Facon, eine bekannte Stimme von Radio SRF. Er war mehrfach auf der Shortlist für den «Kulturjournalisten des Jahres». Nun hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht – unter anderem mit dem «Kulturstammtisch», einer Diskussionsrunde, für die er seit 2008 verantwortlich zeichnet, oder dem Hörstück «D Rosmarie und mir» über den bekannten Song von Polo Hofers Band Rumpelstilz.
Den Beobachter-Podcast «Der Fall» finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.