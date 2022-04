Verletzt Frontex Grundrechte?

Grundsätzlich muss Frontex die Grundrechte jederzeit achten. Damit dies gewährleistet ist, wurde 2011 das Amt des Grundrechtsbeauftragten geschaffen. Seit 2021 Jahr wird es von zwei Expertinnen aus der Schweiz unterstützt. Auch ein Konsultationsforum bestehend aus internationalen Organisationen und NGOs setzt sich für die Einhaltung der Grundrechte ein. Sollte es dennoch zu Verstössen kommen, können diese bei den Schengen-Staaten oder bei Frontex gemeldet werden. Da werden sie untersucht und verfolgt.



Diese Kontrollmechanismen seien Feigenblätter, argumentieren die Gegner. «Menschen ertrinken, erfrieren oder erliegen Verletzungen und Krankheiten. Sie werden blockiert, erleben Gewalt, und ihnen werden Grundrechte verwehrt.» Frontex habe Menschenrechtsverletzungen immer wieder verschleiert und geleugnet.



Tatsächlich zeigen mehrere Recherchen und Untersuchungen, dass an den EU-Aussengrenzen so einiges schiefläuft. Vor zwei Jahren bewiesen etwa «Der Spiegel» und andere Medien, dass Frontex mindestens sieben «Pushbacks» tolerierte. Bei diesen werden die Motoren von Flüchtlingsbooten zerstört, Geflüchtete auf Flössen ausgesetzt und sich selbst überlassen. Es handelte sich um massive Menschenrechtsverletzungen – zu dieser Einschätzung kam auch eine Prüfgruppe des Europaparlaments. Amnesty International gibt zwar keine Abstimmungsempfehlung ab, fordert aber «unverzüglich Massnahmen zur Verbesserung der Menschenrechtsbilanz von Frontex». Die «Republik» spricht im Artikel «Der Frontex-Report» von einem «humanitären Debakel» an den Grenzen.



Bund und Parlament halten trotzdem an der Unterstützung von Frontex fest. Sie sind zuversichtlich, dass mehr Personal und eine Stärkung der Grundrechtsbeauftragten zu einer besseren Situation an den Grenzen führen.