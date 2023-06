Betroffene können sich an Beratungsstellen wenden. In dem Bericht kritisieren Sie aber die schlechte Erreichbarkeit von Opferberatungsstellen. Was meinen Sie damit?

Wir haben uns verschiedene Dimensionen der Zugänglichkeit angeschaut. Nicht nur, ob das Gebäude barrierefrei ist, also ob es Aufzüge oder Rampen gibt, sondern wie über das Thema häusliche Gewalt oder Gewalt im sozialen Umfeld informiert wird. Gibt es zum Beispiel Informationsvideos mit Untertiteln, in Gebärdensprache oder in Leichter Sprache? Das Gleiche gilt für Informationen zu den Hilfsangeboten selbst: Wissen die Menschen, wie und an welche Beratungsstellen sie sich wenden können?