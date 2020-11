Park and Ride, das gibt es doch schon – und es ist wenig attraktiv.

Die Verkehrsdrehscheiben, die wir anstreben, sollen mehr sein als Park and Ride. Es stimmt, ein riesiger, finsterer Parkplatz und ein trister ÖV-Anschluss, das funktioniert nicht. An den Drehscheiben muss es lebendig sein, es braucht Läden, Büros oder Schulen. Umsteigen muss attraktiv, schnell und einfach sein. Es braucht Kombitickets und ein intelligentes Parkierungssystem. Ein Pendler, der aus der Stadt kommt, soll an der Drehscheibe gleich noch Einkäufe erledigen können, die er dann im Auto verstaut.





Wo sollen diese Verkehrsdrehscheiben entstehen?

Zum Beispiel an Orten wie Bern-Wankdorf: Seit das Quartier besser mit dem Zug erschlossen ist, belebt es sich. Es stehen schon neue Bürogebäude, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten. Hier kann man eine Drehscheibe umsetzen. So gute Umsteigemöglichkeiten braucht es aber auch weiter draussen, bei geeigneten S-Bahn-Haltestellen etwa. Es gibt viele Möglichkeiten. Wichtig ist, die verschiedenen Verkehrsmittel zu kombinieren.