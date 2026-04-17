Diese Woche ist unser Wochenquiz ein bisschen anders: Statt klassischer Fragen erwarten Sie fünf Aussagen – und Sie entscheiden, was stimmt und was nicht. Im «Mythos oder Fakt»-Quiz nehmen wir Annahmen unter die Lupe. Testen Sie Ihr Wissen und sichern Sie sich mit etwas Glück unseren Wochenpreis: das Buch «Hirnpower» oder ein Beobachter-Halbjahresabo*. Mitmachen lohnt sich!